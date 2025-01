Es formalitzen els nomenaments d’ambaixadors al Canadà i a la República de Polònia

La bandera andorrana (SFGA)

El Govern ha formalitzat el nomenament de Joan Forner com a ambaixador d’Andorra al Canadà amb data efecte el 25 de desembre de 2024. Forner rep aquesta consideració després que el Govern n’aprovés el nomenament i s’hagi rebut de forma satisfactòria el plàcet del Ministeri d’Afers Exteriors del Canadà. L’andorrà està al capdavant de l’Ambaixada d’Andorra als Estats Units d’Amèrica i de la Missió Permanent d’Andorra a l’Oficina de les Nacions Unides a Nova York. Resta pendent rebre el plàcet perquè Forner pugui representar Andorra també davant dels Estats Units Mexicans.

De forma paral·lela, el Govern també ha fet el pas definitiu i formal per a fer efectiu el nomenament d’Elisenda Vives com a ambaixadora extraordinària i no resident a la República de Polònia amb data efecte el 15 de gener de 2025. Vives rep aquesta consideració després que a l’octubre el Govern n’aprovés el nomenament i s’hagi rebut de forma satisfactòria el plàcet del Ministeri d’Afers Exteriors de Polònia. L’andorrana assumeix des del setembre la representació no permanent també a la República d’Estònia, a la República de Letònia i a la República de Lituània.