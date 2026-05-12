L’Ajuntament de la Seu inicia les obres de millora del carrer Dr. Robert de Castellciutat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha posat en marxa, aquest dimarts, les obres de reforma integral del carrer Doctor Robert a Castellciutat. Aquest projecte d’urbanització té com a objectiu principal transformar la via en un espai de qualitat urbana on vianants i vehicles convisquin de manera harmònica, eliminant barreres arquitectòniques i modernitzant els serveis bàsics.
Les obres volen aconseguir organitzar tot el carrer a un mateix nivell per tal de garantir l’accessibilitat universal. Per a diferenciar els espais i definir el traçat dels vehicles, s’utilitzaran diferents tractaments de color, textures i materials, seguint el criteri estètic ja establert a la plaça de l’Arbre.
El pressupost d’execució total per contracte d’aquestes obres és de 232.925€ (IVA inclòs), i tindran una durada de quatre mesos, aproximadament.
Millores en pavimentació i mobiliari
El nou paviment combinarà llambordes de pedra natural de granit (seguint el programa “Petra de Breinco”) amb trams de formigó d’alta resistència especialment preparat per a les gelades. Així mateix, en les interseccions amb altres carrers, s’instal·laran voreres d’acer corten on es gravarà el nom de cada via.
Pel que fa al mobiliari urbà, el projecte preveu la instal·lació de papereres amb capacitat per a 80 litres, i pel que fa a la seguretat viària s’hi col·locaran pilones que delimitaran les zones de trànsit i protegir els vianants.
Renovació de les xarxes de serveis
L’actuació no és només de la superfície sinó que inclou una renovació profunda del subsol. Es crearà una xarxa separativa per a aigües pluvials i residuals, substituint les antigues canonades de formigó per noves de polietilè. També s’instal·laran nous canals de formigó polímer i reixes de fundició dúctil per a optimitzar la recollida d’aigua i evitar acumulacions sobre el viari.
A més, el projecte inclou el soterrament de la xarxa d’enllumenat públic, eliminant els cables aeris actuals i millorant l’impacte visual del carrer.
Fases dels treballs
Les obres han començat amb les tasques de neteja, replanteig i desmuntatge d’elements que no s’adapten al nou projecte. Seguidament, s’executarà el moviment de terres, amb una excavació de tota la superfície del carrer i les voreres (uns 20 cm de gruix) per a preparar la base de formigó sobre la qual s’assentaran els nous acabats.