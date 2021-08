Títol: La cocinera de Castamar

Durada: 50 min.

Gènere: Drama, Històric, Romàntic

Creació: Tatiana Rodríguez

Intèrprets: Michelle Jenner, Roberto Enriquez, Hugo Silva

Temporades: 1 Capítols: 12

Sinopsi:

La cocinera de Castamar s’ambienta en el Madrid de 1720 amb Clara Belmonte com a protagonista fugint d’un dolorós passat per treballar a la cuina del palau de Castamar. Després que el seu pare fos assassinat després de ser acusat de traïció, Clara pateix d’agorafòbia i es refugia en la cuina per a sobreviure, convertint-se en una de les més talentoses cuineres d’Espanya.

Fray Juan s’assabenta de la situació de Clara i li aconsegueix treball a la cuina del Duc de Castamar. Tot i els dubtes, accepta i segueix endavant per tornar a cuinar. Al palau cuina per a Diego, el Duc de Castamar, la vida es veu trastocada en conèixer a Clara. A poc a poc s’enamoren, però la diferència de classes serà el principal obstacle perquè puguin estar junts.

A més, la seva mare, la senyora Mercedes, està entestada que es casi amb la noble Amelia Castro. Perquè passi, tindrà l’ajuda d’Enrique de Arcona, el marquès de Soto. Un home que amaga les seves veritables intencions i que està disposat a fer el que sigui per aconseguir la seva preuada venjança.