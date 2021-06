La coalició agraeix la implicació ciutadana, clau per assolir-les millors dades sanitàries en mesos

Els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals I Ciutadans Compromesos) han agraït públicament els “esforços i la implicació” de la ciutadania d’Andorra en el compliment de les diferents mesures sanitàries establertes des de fa més d’un any per controlar l’expansió del virus i frenar la pandèmia. El comportament de la població ha estat “exemplar”, “essencial” en la reducció dràstica dels casos actius de les darreres setmanes i en aconseguir, per primer a vegada des de l’estiu passat, que no hi hagi cap pacient ingressat per Covid-19 a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ni a la planta Covid habilitada al Cedre.

Així mateix, el fet que les ciutadanes i ciutadans hagin confiat en la campanya de vacunació impulsada pel Govern, ha permès també que “s’hi hagi superat la barrera del 50% de la població vacunable amb almenys una primer a dosi posada”.

Aquestes dades creixeran notablement els dies vinents, ja que s’inicia l’administració del vaccí a la franja d’edat més jove, entre els 16 i els 30 anys. Precisament, des de la coalició s’ha remarcat la indispensable tasca que estan duent a terme el SAAS, Protecció Civil, la Creu Roja, voluntaris i altres entitats perquè la logística de la campanya de vacunació estigui sent exemplar. Sense elles, no s’haurien pogut dur a terme la campanya de vacunació que ja compta amb més de 46.000 dosis inoculades.

En aquest sentit, Mònic a Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, ha subratllat que “és una bona notícia que més del 50% de la població ja tingui, com a mínim, una dosi de la vacuna, i un 20% amb les dues”. Bonell ha animat “a tots els qui encara no s’hi han apuntat per vacunar-se que ho facin, perquè aquesta és la solució per sortir d’aquesta crisi sanitària”.

Per la seva banda, Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Liberal, ha incidit en “la necessitat de ser cauts i mantenir-nos atents per evitar possibles rebrots”. Considera que “les vacunes han ajudat molt a controlar els contagis “i ha agraït “la predisposició de la immensa majoria de la població per vacunar-se i seguir les recomanacions sanitàries”.

Finalment, el president del Grup Parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, ha manifestat davant les bones dades sanitàries i el fet que no​ hi hagi cap pacient a l’hospital que “podem ser optimis tes, però el Govern ha de seguir tenint la potestat d’aplicar mesures sanitàries com ara l’obligació de dur mascareta“. A més, ha afegit que “hem de seguir fent bondat i ser responsables com ho hem fet fins ara”.