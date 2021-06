El PS demana que el Govern rendeixi comptes pel projecte de l’aeroport al Bosc de Moretó

El grup parlamentari socialdemòcrata ha demanat que el Govern rendeixi comptes per la gestió del projecte de l’aeroport al Bosc de Moretó. El conseller general Roger Padreny ha exposat que el final d’aquest “era previsible” i ha lamentat tots els recursos que s’han destinat i que s’han perdut pel camí, així com la manca de coherència i de transparència del Govern, ja que tota la informació obtinguda s’ha rebut gràcies a les preguntes i demandes entrades pel Partit Socialdemòcrata. “No entenem per què el Govern ho ha perpetuat, per què s’han demanat més informes. A què han jugat tot aquest temps?”.

El conseller general ha destacat que s’han destinat 117.000 euros des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i uns 24.000 per part de Govern i ha sol·licitat que l’executiu també faci públiques les conclusions de l’informe emès per l’Autoritat Aeronàutica d’Andorra (AAA), que el 10 de setembre de 2020, ja va assegurar que l’aeroport era inviable. “No entenem tampoc perquè, si després de rebre els informes de l’OACI el 2007 i de l’AAA on es deia que no tenia viabilitat, el Govern no va demanar a la Cambra de Comerç que deixés de demanar més estudis” ha subratllat Padreny.

Aquesta ha estat una de les sis preguntes que els socialdemòcrates han formulat a la sessió del Consell General. El president del grup parlamentari, Pere López, ha lamentat que el Govern no implementi el tercer pagador i ha insistit en la importància d’aquesta mesura per als ciutadans que tenen pocs recursos econòmics. “Què li sembla que una persona que té una recepta no pugui comprar un medicament o fer-se una analítica perquè no té diners?” ha preguntat al ministre de Salut. Així mateix, el president del grup socialdemòcrata ha demanat al titular d’Economia i Empresa sobre la lentitud en els tràmits per constituir una societat o obrir un negoci a Andorra, que és d’uns 240 dies, i si la voluntat del Govern és fer un canvi de filosofia per tal que aquesta problemàtica se solucioni i l’executiu deixi de demanar que s’hagin de fer els tràmits “pas per pas”.

La consellera general Susanna Vela ha fet èmfasi amb la importància de l’estratègia i el calendari del Pla de Salut Mental i de la incorporació a la cartera de serveis de la CASS dels professionals de la psicologia. Pel que fa a la resta de preguntes, Roger Padreny ha demanat pro activitat al Govern pel que fa a la política de suport de l’executiu a les infraestructures esportives. “[Sobre la declaració de l’esport com a sector d’interès nacional] No només ha de quedar en un acte bonic i en paraules, sinó que s’ha de veure plasmat en accions”. Finalment, la sessió s’ha tancat amb la pregunta oral del conseller general Carles Sánchez, qui ha demanat sobre per què s’ha prescindit del nom de l’artista Sergi Mas en el Concurs d’Arts Plàstiques i si el Govern tornarà a restituir-lo.