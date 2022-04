La Cambra alerta sobre l’augment de costos que implicarà la nova regulació del dipòsit de comptes

Amb relació a la voluntat del Govern d’establir la utilització dels mitjans econòmics electrònics com a únic mecanisme de comunicació amb l’Administració i reduir procediments administratius tal com recull les principals modificacions del nou paradigma de simplificació i agilització dels tràmits de dipòsit de comptes, impostos directes (IS, IRNR amb EP i IRPF) i estadística, la Cambra alerta sobre l’impacte de l’augment de costos que implicarà el nou règim del dipòsit de comptes.

Aquesta és una de les principals preocupacions que nombrosos empresaris i comerciants han traslladat a la Cambra des de la publicació de la nova normativa. Segons l’entitat, la implementació dels canvis afectarà significativament a les empreses en general, però sobretot als treballadors per compte propi (autònoms).

Fins a la data d’aprovació del nou règim, els autònoms amb ingressos anuals inferiors a 150.000 € tenien l’obligació de portar una comptabilitat però no de presentar-la davant de Govern.

No obstant això, arran d’aquesta nova regulació tot empresari tindrà la condició d’obligat amb relació al dipòsit de comptes, de manera que s’estableix una nova obligació a complir per part dels petits empresaris esmentats.

Per altra banda, amb la desaparició del model simplificat totes les empreses (treballadors per compte propi i la resta d’empreses) ho hauran de fer de forma abreujada (<6M€) o amb el model normal (>6M€), models que requereixen molt més detall d’informació que el model suprimit.

Per tant, aquesta novetat, suposarà d’entrada, més temps de gestió i recursos destinats a aquesta finalitat per part de tots els empresaris andorrans o pels seus gestors de comptes. En conclusió, aquests són els alguns dels factors principals pels quals la Cambra considera que s’incrementaran els costos per a les empreses.

Pel que fa a la presentació de comptes també varia imposant l’obligació de presentació telemàtica, eliminant la possibilitat de donar compliment a aquest tràmit de forma presencial. Segons ha informat Govern habilitarà una oficina virtual per efectuar el dipòsit dels comptes només en format electrònic.

En aquest punt, la Cambra demana informació sobre l’obertura i la completa habilitació de la mateixa perquè l’empresariat estigui informat amb la deguda anticipació als terminis de compliment d’aquesta obligació i poder donar resposta a la resta de dubtes sorgits arran de divergències que poden tenir certes conseqüències legals.

A més, la CCIS ha rebut nombroses inquietuds dels empresaris amb relació a la incongruència pel que fa a la integració d’informació de caire estadístic en el contingut dels comptes anuals i que suposa un augment de volum de dades considerable a introduir, que poca cosa tenen a veure amb les memòries que solen acompanyar els comptes anuals.

Finalment, la CCIS vol fer un recordatori als empresaris que hagin formulat comptes abans del 6/04/22, si els dipositen abans de l’1/06/22, poden presentar-los d’acord amb els models antics.