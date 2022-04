La temporada d’hivern es clou amb més de 4.000 autoritzacions de treball atorgades

L’octubre del 2021 el Govern va aprovar sis reglaments de quota especial d’autoritzacions temporals per a activitats de temporada d’hivern. En el cas dels treballadors comunitaris, però, no hi ha un límit i, per tant, equival al global de cada quota. Segons publica aquest dijous el departament d’Estadística, a l’abril d’aquest any el consum global de les quotes de temporada és del 106,1%.

La quota que més s’ha utilitzat, en termes relatius, és la de lloguer d’esquí, amb un 158,9% del total d’autoritzacions acordades, seguida de la d’hoteleria, amb un 108,9%. Les places de personal d’extracomunitari, en termes globals, s’han emprat al 103,3%. Hi ha dues quotes que s’han usat per sobre de les altres: el lloguer d’esquí i hoteleria, amb un consum del 166,4% i un 107,8% de les autoritzacions acordades.

D’altra banda, s’han concedit 1.419 permisos de treball temporal per a personal comunitari, dels quals 934 són per a personal d’hoteleria. Dels 3.037 permisos per a personal extracomunitari, 2.110 són per a treballadors d’aquest sector. Pel que fa a les quotes que s’han fet servir menys, són la de comerç al detall i la de neteja, de les quals, se n’han consumit el 49,5% i el 69,3% del total de les autoritzacions acordades.

En general, el nombre de contractacions de temporers ha augmentat un 247,9% en comparació amb el mateix període de l’any passat. La dinàmica de les contractacions se situa en un +349,9% del consum de les quotes d’extracomunitaris i en un +134,2% del consum de les quotes per a comunitaris. El nombre de contractacions que més han crescut per al personal extracomunitari són les del sector d’hoteleria, amb un +476,5%, així com les del sector del lloguer d’esquí, amb un +203,8% respecte de la mateixa data de la temporada anterior.