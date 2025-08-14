RTVA alerta d’un frau en línia amb la seva imatge

“Arran del vídeo que circula per xarxes socials amb un vídeo del cap de Govern i un article amb la imatge de Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) i signat per un dels nostres treballadors informem que no tenim cap vinculació amb la plataforma BitcoinMillonario ni amb el web brodlendis.com, malgrat que aquests hagin utilitzat de manera no autoritzada la seva imatge i la de treballadors del mitjà”. Així informa RTVA de la suplantació d’identitat a la qual ha estat víctima.
RTVA alerta que es tracta d’un frau en línia i demana a la ciutadania que no faciliti dades personals o bancàries ni realitzi transferències a través d’aquests enllaços. “El cas està en mans dels nostres advocats que ja s’han posat en contacte amb la plataforma des d’on s’està difonent el vídeo perquè el retiri”, manifesta el mitjà de comunicació públic.
Es recomana sempre denunciar aquests continguts a les autoritats competents i a les plataformes on es difonguin.