Torna l’activitat al Prat Gran després de l’acord per prorrogar les obres

Durant el matí ha acompanyat el dia per poder tornar a gaudir d’una passejada o dels jocs al Prat Gran. La majoria de famílies que s’hi han apropat veuen amb bons ulls el fet que Casa Areny i el comú d’Encamp hagin arribat a un acord per poder tenir obert durant l’estiu l’espai i no començar les obres fins al mes de setembre. Ha estat una bona notícia per a petits i grans.

Encara no es pot, degut a les restriccions, accedir als gronxadors i les altres activitats, però sí gaudir de tot l’ampli espai per córrer i passejar.

Estava previst que les obres d’enderroc ja s’haguessin iniciat però la crisi sanitària ho va aturar. Així doncs es pot dir que la pandèmia de la covid-19 ha portat alguna cosa bona i és que els ciutadans d’Encamp podran gaudir durant tot l’estiu d’aquest espai tan apreciat per la major part de la població encampadana.