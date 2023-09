Façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

El dèficit de la branca general de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) cau a la meitat el segon trimestre del 2023 en comparació amb l’any anterior, fins a 11,4 milions d’euros.

Per contra, es manté el superàvit, de prop de 22 milions d’euros, en la branca de jubilació. Tant els ingressos per cotitzacions com les despeses de prestacions han augmentat més d’un 14%.