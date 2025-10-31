La biblioteca i l’espai jove del Pas s’ubicaran a l’edifici remodelat de l’antiga escola bressol

El Comú d’Encamp ha publicat el concurs nacional per a adjudicar els treballs tècnics de redacció del projecte i direcció d’obra per a la reforma integral de l’edifici de l’antiga escola bressol del Pas de la Casa per a crear un nou espai cultural i de lleure juvenil que acollirà la biblioteca i l’espai jove. L’objectiu és recuperar l’ús d’aquest edifici i convertir-lo en un equipament modern i polivalent que aculli la biblioteca i un l’espai jove i de lleure, reforçant així l’oferta cultural i social de la parròquia amb un espai ampliat i amb millors prestacions que les actuals.
El projecte haurà de contemplar la millora qualitativa dels espais interiors i exteriors, l’adaptació a les normatives d’accessibilitat, l’organització racional, adequació i optimitzada dels espais per a usos culturals i juvenils,
La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha remarcat que “aquest projecte és una inversió que se suma a les que ja hem posat en marxa per la modernització dels equipaments públics i per a oferir espais de qualitat als joves i als veïns del Pas de la Casa” i ha citat a tall d’exemple: la nova escola bressol, llaç d’animació i Àrea de Jovent, el nou parc infantil del Ieti o les millores al centre esportiu del Pas de la Casa, entre altres més vinculades a la transformació urbana com la remodelació de la plaça de l’Església, del carrer Sant Jordi o l’avinguda d’Encamp.
Mas ha explicat que “la nova biblioteca i l’espai jove s’ampliaran donant cabuda a les necessitats actuals i seran també un punt de connexió amb els centres escolars i la llar d’infants, Àrea de Jovent i Llaç d’Animació que queden just al davant”.
El termini per a presentar les ofertes per al concurs de redacció de projecte finalitza l’11 de desembre, a les 17 hores. Les ofertes s’han de presentar a través de la plataforma electrònica de contractació. Trobareu l’enllaç a comuencamp.ad.