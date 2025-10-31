Arriben els panellets per Tots Sants

És època de panellets, i tot i l’augment del cost d’alguns ingredients, moltes pastisseries han decidit mantenir el preu final del producte. L’encariment dels pinyons ha posat contra les cordes el sector, mentre cada vegada més famílies opten per elaborar-los a casa. Tot i el preu, un any més, els panellets de pinyons continuen sent els més venuts, però també els més cars. El motiu és clar: el preu dels ingredients principals s’ha disparat, especialment el del pinyó, que ha pujat fins a un 25%. Malgrat això, el preu de venda a les pastisseries es manté similar al de l’any passat. Així ho publica AndorraDifusió.
Aquest mitjà afegeix que, pel que fa a les vendes, els pastissers han notat un lleuger descens respecte a altres temporades. En aquesta època de panellets (pels voltants de Tots Sants), per a moltes persones és tradició anar a la pastisseria i comprar-los. D’altres, però, prefereixen elaborar-los ells mateixos a casa i compartir-los amb la família i els amics.