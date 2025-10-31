Muntar un oasi de relax en un balcó petit

By:
On:
In: Jardineria
Un balcó petit amb plantes i flors (Getty Images)
Un balcó petit amb plantes i flors (Getty Images)

Transformar un balcó estret en un espai acollidor i verd només requereix d’una mica d’imaginació, alguns materials adequats i una bona organització de l’espai. Amb tot, pots convertir aquest racó en un autèntic oasi urbà on relaxar-te, llegir o simplement gaudir del bon temps. Aquests són els passos que s’han de seguir per tal d’aconseguir-ho:

1. Analitza l’espai i la llum

El primer pas és observar bé el teu balcó: quina és la seva orientació? Quantes hores de sol rep? Quina amplada real tens per poder moure’t còmodament? En funció d’això, podràs escollir millor les plantes, els mobles i els materials.

  • Orientació sud o oest: ideal per a plantes que necessiten molt sol.
  • Orientació nord o est: millor per a plantes d’ombra o ombra parcial.



2. Escull els materials adequats

Per a un balcó allargat i estret, cal apostar per materials lleugers i multifuncionals:

  • Terra: utilitza làmines de fusta (com tarimes d’acàcia o pi tractat) o gespa artificial per a donar calidesa. També pots optar per catifes d’exterior resistents a la humitat.
  • Testos verticals o penjants: aprofita les parets per a no saturar el terra.
  • Mobles plegables: taules abatibles fixades a la barana o cadires plegables de fusta o metall.
  • Caixes de fruita reciclades: ideals per a crear prestatges, bancs o com a testos.



3. Distribució intel·ligent

Un espai estret requereix ordre:

  • Zona de descans: col·loca un banc o una gandula petita a un dels extrems, acompanyada de coixins impermeables.
  • Plantes en línia: crea una paret verda amb jardineres penjants o una estructura vertical amb plantes aromàtiques, com romaní, menta o alfàbrega.
  • Barana útil: penja testos petits o una safata abatible que et serveixi com a taula.



4. Plantes ideals per a espais reduïts

Tria plantes que no creixin massa per, però aportin verd i frescor:

  • Aromàtiques: farigola, julivert, menta, alfàbrega.
  • Enfiladisses: com la passiflora, el gessamí o l’heura (amb tutor o guia).
  • Plantes crasses i suculentes: per a racons amb molta llum i poca aigua.
  • Flors de temporada: com les petúnies, margarides o geranis, ideals per a donar color.



5. Il·luminació i decoració

Un oasi també necessita llum i ambient:

  • Llum solar LED: fanalets o tires LED solar per a crear una llum càlida i sostenible.
  • Espelmes o fanalets: per a les nits d’estiu.
  • Tèxtils suaus: coixins, mantes lleugeres i cortines d’exterior per a donar privacitat.
  • Miralls petits: poden fer sensació d’amplitud si es col·loquen estratègicament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]