La batllia dona la raó a la nena que vol portar el vel a l’escola

La batllia ha donat la raó a la nena musulmana que vol anar a l’escola amb vel. Condemna al Govern a pagar les costes, les despeses, del procés judicial i afirma que s’ha vulnerat el seu dret a l’educació i a la manifestació religiosa.

No estableix més mesures i ara és l’executiu qui ha de moure fitxa, el que podria passar per recórrer la decisió. Això hauria d’afectar a un altre procediment judicial sobre aquest afer: el que també porta la justícia sobre l’absentisme a l’escola de la menor.

Des que el Lyccé va manifestar a la família que la nena no podia dur el vel al centre francès, segons estipulava la normativa del país gal, la nena i el seu germà bessó van deixar d’anar a l’escola fins que el ministeri els va oferir canviar de centre. De fa un temps la nena va cada dia, amb el vel, a l’escola andorrana, on tampoc la deixen entrar amb aquest abillament després que Educació acordés, davant la polèmica, no permetre l’ostentació de símbols religiosos. Fonts relacionades amb el cas asseguren que aquesta situació ha arribat tan lluny perquè Andorra no té una llei de símbols que reguli aquestes qüestions.