Cande Moreno, 12a a la combinada dels Jocs Olímpics

Cande Moreno ha aconseguit aquest dijous finalitzar entre les millors a la combinada dels Jocs Olímpics. L’andorrana ha estat 12a, en el que és un altre gran resultat per a la delegació del Principat.

L’esquiadora de la FAE ha estat XX amb un crono total de 2.34.34, a 8.67 de la guanyadora, la suïssa Michelle Gisin (2.25.67). Cande Moreno finalitzava la primera mànega de descens amb el 16è crono, amb +1.63, mentre que en l’eslàlom havia de lluitar per arribar a baix. Així, en la meta marcava un +8.67, per acabar finalment en la 12a posició.

Igualment, aquesta cursa li farà millorar punts en descens, ja que ha marcat 23.58 punts FIS quan tenia 46.76.

Segona millor posició d’Andorra i la millor femenina

Després de la 9a plaça de Joan Verdú al gegant d’aquests Jocs de Beijing, la 12a de Cande Moreno suposa la segona millor posició d’un esportista andorrà a uns Jocs d’Hivern, i la millor en dones. Estan entre les millors també la 18a de Mireia Gutiérrez en la supercombinada de Sochi 2014 (Rússia), a més de la 19a de Vicky Grau en l’eslàlom de Nagano 1998 (Japó). Irineu Esteve va ser 20è en esquí de fons en l’skiathlon d’aquesta edició de Beijing 2022.

Cande Moreno, esquiadora: “De la carrera d’avui em quedaré amb la carrera de descens perquè l’eslàlom m’ha costat molt. Pensava que no em costaria tant, però les condicions de la pista, el traçat així de llarg i tot era molt exigent. La veritat és que no hem entrenat res semblant, i m’ha costat moltíssim. Em quedo amb el positiu, que és aquesta mànega de descens, que he estat molt a prop, m’he notat molt bé, i el resultat en general és més o menys positiu. He gaudit molt d’aquests Jocs, estic molt contenta d’haver tingut aquesta oportunitat, i ara a per les següents olimpíades”.