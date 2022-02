Tremp continuarà acollint enguany les proves de la selectivitat

El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat, en coordinació amb la Universitat de Lleida, mantindran Tremp com una de les seus en què es pot fer les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Així ho ha anunciat aquest dijous la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Cristina Gelpí, després d’entrevistar-se amb el delegat de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez; el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, i l’alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases.

Gelpí ha argumentat que la dispersió de la població, la manca de transport públic i disminuir els riscos de contagi per coronavirus són arguments han pesat per mantenir la selectivitat Tremp. Es rectifica així l’anunci que havia fet ara fa dues setmanes la Universitat de Lleida (UdL) en el sentit que la capital del Pallars Jussà deixaria d’acollir les proves, després d’haver estat inclosa en l’organització els dos anys anteriors. Gelpí ha garantit que aquest format es mantindrà un any més i al curs 2022-2023 es tornarà a analitzar si és viable o no mantenir-les al Pallars.

Abans de l’apropament de les proves, els aspirants del Pallars Jussà havien de traslladar-se a Lleida. Els del Pallars Sobirà també hi anaven anys enrere, tot i que les darreres dues dècades ja han pogut fer-les més a prop, a la Seu d’Urgell, i els dos darrers anys ja les han fet a Tremp, una opció que de moment es mantindrà. Actualment, la UdL també organitza tribunals de selectivitat a Vielha i a Tàrrega. Aquestes dues poblacions, juntament amb Tremp, s’hi van incorporar el 2020, amb l’objectiu de reduir desplaçaments i disminuir els riscos de contagi per coronavirus, mitjançant l’establiment de grups més reduïts, en el moment més dur de la pandèmia.

Cristina Gelpí ha insistit que les despeses de les proves de les PAU a Tremp aniran a càrrec del Departament de Recerca i Universitats, com les de tots els tribunals de la selectivitat de Catalunya. I hi ha afegit que “tal com és el tarannà del Departament de Recerca i Universitats”, són “sensibles a les demandes que se’ns plantegen” per això han tingut en compte la petició que van fer des de l’Ajuntament de Tremp i des del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Gelpí ha subratllat que “l’acord s’ha pres malgrat que el nombre d’estudiants en aquest cas no arriba als 200 que s’estableix en el criteri general”. Concretament, l’any 2021 van ser només 73 els que es van examinar al tribunal de Tremp. Per això, ha volgut agrair molt especialment a la Universitat de Lleida (UdL) “l’esforç suplementari que fa per fer-se càrrec d’aquest tribunal”.

La convocatòria ordinària de les proves d’accés a la universitat (PAU) està prevista per al 14, 15 i 16 de juny, mentre que la convocatòria extraordinària de la selectivitat 2022 es farà el 6, 7 i 8 de setembre.