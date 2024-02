La banda catalana SAU tindrà la seva pel·lícula biogràfica amb participació andorrana

Fotograma del treball que té com a protagonista al grup Sau (Imminent Produccions)

Arlong Productions i Imminent Produccions han iniciat una nova col·laboració per a dur a terme el llargmetratge de ficció “Els de Sau”, una coproducció oficial hispano-andorrana rodada íntegrament en català, que narra en forma de biopic la història de l’emblemàtica banda de rock catalana Sau. La trama se centra en els inicis de la banda el 1986, quan Pep Sala i Carles Sabater es van conèixer durant una entrevista de televisió, i culmina el 1999, quan, en plena pujada del seu èxit, la història de la banda va donar un gir dramàtic amb la inesperada mort de Carles Sabater després d’un concert a Vilafranca del Penedès.

La pel·lícula marcarà el debut en el llargmetratge com a directora de l’actriu catalana Elisabet Terri, qui també és l’autora del guió. Les localitzacions principals estaran situades a la comarca d’Osona, concretament a Vic, Vilanova de Sau i el Pantà de Sau, així com a Escòcia. No obstant això, també es rodaran algunes seqüències que retrataran els viatges de la banda i les seves escapades a terres andorranes.

L’univers temàtic de Sau va ser recurrent al llarg dels seus deu treballs musicals; moltes de les seves cançons van abordar temes com la depressió sentimental, la mort, els fracassos sexuals, l’amor no correspost, així com els excessos amb l’alcohol i el tabac. La seva cançó més reconeguda, “Boig per tu”, va ser versionada en més de vuitanta ocasions al llarg dels anys, incloent intèrprets com Luz Casal o Shakira.

El repartiment principal estarà format pels actors catalans Pol Monen (Pep Sala), Guim Puig (Carles Sabater) i Guillermo Lasheras (Joan Capdevila).

La producció, que es troba en plena fase de finançament, iniciarà la preproducció a finals d’aquest any 2024. La distribució a Espanya està a càrrec de Filmax.

La col·laboració entre els productors d’Imminent (Jose Pozo) i Arlong (David Ortiz) amb Pep Sala s’ha estès també a la producció del videoclip “Nous poemes i velles promeses” amb lletra i música del propi Pep i interpretada per SAU 30. El vídeo també ha estat dirigit per Elisabet Terri.

“Els de Sau” implicarà una nova col·laboració entre Imminent i Arlong, després de coproduir pel·lícules com el documental Mr. Hand Solo, llargmetratges de ficció com Caribe, Tot inclòs, 42 segons o el lloat curtmetratge català Plastic Killer, que va entrar en la shortlist dels Premis Oscar de 2023.