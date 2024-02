Consell de Comú a Ordino amb polèmica inclosa per la tala d’un bedoll i la jornada sobre el POUP

Eduard Betriu i Maria del Mar Coma en la sessió de Consell de Comú (Comú d’Ordino)

En la sessió de Consell de Comú tradicional dels arrendaments, que ha tingut lloc aquesta tarda de dimecres, a Ordino, ha jurat el càrrec la nova secretària general, Agda Castillo. Era el primer punt de l’ordre del dia. Pel que fa a l’arrendament de cortons, s’han adjudicat els dos que han sortit a subhasta, el de la Coma de Varilles a Cal Duedra, i el cortó de l’Hortell a Cal Cametes. Els ramaders no han faltat a la cita que té un valor simbòlic en la gestió de les pastures comunals.

Dos punts extraordinaris s’han afegit a l’ordre del dia, a petició del conseller Enric Dolsa que han marcat la polèmica, la tala d’un bedoll i la convocatòria de la jornada consultiva del POUP. El cònsol menor i conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Eduard Betriu, ha argumentat la tala del bedoll, a demanda dels veïns, per a evitar perjudicis a la via pública, ja que l’arbre en mal estat es trobava al nucli urbà, a l’aparcament Prat de Vilella. “Es tracta d’una intervenció programada com d’altres ja previstes en la gestió forestal de la parròquia”.

La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha deixat clar que les reunions convocades del POUP per avui van dirigides a tota la ciutadania, no només als propietaris, i per aquest motiu s’ha comunicat pels canals habituals de comunicació del Comú: app ciutadana, butlletí electrònic, xarxes socials, web i comunicat de premsa. “Es parla de tracte diferenciat entre propietaris i no propietaris, quan no hi ha res més lluny de la nostra intenció. La jornada consultiva del POUP s’ha convocat per a tota la ciutadania”, ha dit la cònsol. Així com ha afegit que la difusió es va començar el 31 de gener per a arribar al màxim de públic, una acció ja prevista en el mandat anterior. La valoració de la primera reunió, al matí a Llorts, ha estat molt positiva i s’ha fet de forma compartida amb la participació de tots els assistents. Hi ha hagut un centenar de confirmacions per a la trobada a Llorts i a Ordino, aquesta mateixa tarda.