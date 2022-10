La 5a edició del Festival Internacional de Guitarra d’Andorra ofereix dos programes, un d’artístic al novembre i un d’acadèmic al febrer. El cartell d’aquest any és divideix en dues parts. La primera, més artística és desenvoluparà al mes de novembre amb la participació de guitarristes de diferents parts del mon i estils:

Pedro Navarro Duo. Guitarra flamenca (Espanya)

Dijous 10 de novembre, a les 20h, a la sala d’actes de la Llacuna.

Les guitarres de Pedro Navarro i Juan Herrero creen un diàleg per interpretar peces de referència de Paco de Lucía al qual Navarro li dedica una peça inèdita. Concert de guitarra flamenca amb degustació de productes ibèrics de la selecció d’Ana Cerezo.

20:00 Degustació Ana Cerezo.

20:30 CONCERT.

PREU: 27 euros.

Duo Aryaga amb el Project 440 Hz. (França)

Dijous 17 de novembre, a les 21h, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.

Un projecte d’arts plàstiques i escèniques en que el so de la guitarra, es barreja amb el ball, la pintura i la poesia hi són presents a través de l’audiovisual que acompanya, enriqueix i sublima les caloroses sonoritats de la guitarra, amb una tria de compositors com Falla, Albéniz o Bogdanovic.

*Concert organitzat conjuntament amb l’Ambaixada de França a Andorra.

PREU: 17€.

‘GRAN GALA DE GUITARRA CLÀSSICA’

Zoran Dukič i Aniello Desiderio (Croàcia i Itàlia).

Dimarts 22 de novembre, a les 19h, a la sala Guillemó, Andorra Park Hotel.

Aquest duet de grans amics i guitarristes formen una de les associacions més sofisticades fins l’àmbit de la música de cambra. En el programa inclouen solen incloure Falla, Albéniz o Piazzolla, peces per fer brillar l’instrument tant en la faceta lírica com en la folklòrica.

19:00 APERITIU.

19:30 OBERTURA DE PORTES.

20:00 CONCERT.

PREU: 63€.

Patxi Leiva & Friends ‘Nou treball’

Dijous 1 de desembre, a les 20h, al Centre de Congressos Andorra la Vella.

Es tracta del Concert de nadal de Patxi Leiva que, per l’ocasió, ha convidat diversos amics que han col·laborat amb ell i que presentaran les seves últimes produccions.

20:00 Obertura de portes

20:30 CONCERT.

PREU: 18€

NOTA:

La 5a edició de Festival Internacional de Guitarra d’Andorra continuarà al febrer de 2023 amb un programa lúdic i acadèmic amb la col·laboració d’importants institucions musicals. Destaquem l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, el Conservatori Liceu de Barcelona, l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i el Taller Músics. A banda dels tallers que podran fer els alumnes, es programaran concerts d’alumnes destacats de grau mitjà, grau superior i postgrau.