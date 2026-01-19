La Seu guarda un minut de silenci per les víctimes de l’accident ferroviari a Còrdova

Minut de silenci davant l'Ajuntament de la Seu d'Urgell (Aj. la Seu)
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha sumat a les mostres de condol pel greu accident de tren ocorregut, ahir diumenge, a la localitat d’Adamuz, a Còrdova. Per aquest motiu, el consistori ha guardat un minut de silenci, a les 12 del migdia, encapçalat per l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, davant de l’edifici consistorial, en memòria de les víctimes.

Recordem que l’accident ferroviari va tenir lloc ahir diumenge, a les 19.45 hores. Un tren que realitzava el trajecte entre Màlaga i Madrid va descarrilar i va envair la via del costat just en el moment en què passava un altre comboi que es dirigia a Huelva, provocant que aquest segon tren també descarrilés.

Fins al moment, les xifres provisionals de l’accident són d’una gran magnitud: 39 víctimes mortals; 73 persones ferides i 24 dels ferits, en estat greu

Amb aquest acte, el consistori urgellenc s’ha adherit a la crida de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis per a expressar el condol als familiars de les víctimes. Així mateix, l’Ajuntament ha volgut fer arribar tot el seu suport als ferits, als equips d’emergència i a la resta de persones afectades per aquesta tragèdia.

