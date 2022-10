El PS endega accions a totes les parròquies per a recollir les inquietuds de la ciutadania

El Partit Socialdemòcrata ha iniciat una campanya d’accions a totes les parròquies per a recollir les inquietuds de la ciutadania. Per aquesta, i sota el lema ‘Andorra es mereix més’, els líders de la formació vermella han començat a repartir uns fulletons entre els comerços i la població que destaquen la situació en la què es troba el país i les principals problemàtiques.

La voluntat dels socialdemòcrates amb el repartiment d’aquests fulletons és poder establir un diàleg directe amb la ciutadania i, així, recollir les seves inquietuds. “Volem escoltar, que ja fa dies que ho estem fent”, ha explicat el president del PS, Pere López, “i notem un desencís molt important” entre la població. És per això que la campanya té un to optimista i el lema expressa la convicció socialdemòcrata que “Andorra pot anar millor, es mereix més”, ha manifestat López.

La campanya vol respondre a “la resignació” dels ciutadans amb la qüestió del poder adquisitiu i de l’habitatge, “sembla que hi ha molts ciutadans que estan com resignats a que, això, ha de ser necessàriament el seu futur els propers anys, i nosaltres estem convençuts que no és així si des dels poders públics s’actua en una línia diferent i amb una manera de fer diferent”. “Per tant, volem revertir aquest negativisme”, ha explicat el president socialdemòcrata, reiterant que la principal voluntat és que la població pugui “parlar amb nosaltres, dir, criticar, indicar-nos coses que segur que se’ns estan escapant i que en alguna mesura ens pugui ajudar a completar el projecte polític i millorar les nostres propostes”. “No és moment per a quedar-se en despatxos”, ha afegit assenyalant que és hora de “trepitjar carrer” i de trobar-se també amb ciutadans amb qui habitualment no es coincideix.

La campanya es va començar a Andorra la Vella a principis de setmana i aquest dijous s’ha visitat Encamp. La coordinadora del comitè local, Marta Pujol, ha destacat la voluntat de recollir les preocupacions de la gent i recordar algunes de les propostes socialdemòcrates per a alleugerir la situació, com pot ser generalitzant el tercer pagador de la CASS, per exemple, “que pensem que si es complissin, podem ser optimistes en què la situació milloraria”.