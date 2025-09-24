Organitzen una concentració propalestina a la Seu

Concentració propalestina a la Seu
L’organització La Seu per Palestina organitza una nova concentració de suport. L’activitat tindrà lloc aquest dijous, 25 de setembre, a les 19:30 hores, a la plaça dels Oms. Segons han avançat des d’aquest col·lectiu, en aquesta ocasió volen reclamar “l’embargament d’armes i la ruptura de relacions amb Israel”, dues mesures que els darrers dies el Govern espanyol ja ha anunciat que durà a terme.

També volen mostrar el seu suport a la ‘Global Sumud Flotilla’ i, sobre aquesta acció, fan una crida a protestar si és atacada. Al final de la concentració, els participants acordaran una nova data d’assemblea de l’entitat.

