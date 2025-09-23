Jocs en català: “Rhino Hero”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Rhino Hero”.
“Rhino Hero” és un joc de taula que es juga mitjançant unes cartes. Els jugadors que hi participin han de construir un edifici de cartes sense que el Rhino Hero les faci caure. Aquest joc va ser creat per Scott Frisco i Steven Strumpf, mentre que el fabricant és Haba. Hi poden prendre de part de 2 a 5 jugadors i les partides se solen resoldre amb certa immediatesa. “Rhino Hero” és un joc del gènere de construcció i està recomanat a partir dels 5 anys.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística