“Jurassic World: el renacer”, de Gareth Edwards

Ja és als cinemes la setena pel·lícula de la franquícia ‘Jurassic Park’, quarta sota el títol ‘Jurassic World’, dirigida ara per Gareth Edwards, responsable, entre altres, de ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’ (2016). Edwards compta amb un guió de l’habitual David Koepp, inspirat en els personatges creats per Michael Crichton, amb producció de vells coneguts d’aquesta franquícia juràssica com Frank Marshall i Patrick Crowley i en la producció executiva Steven Spielberg. Després de ‘Jurassic World: Dominion’ (2022, Colin Trevorrow) reprenem la nissaga sàurica amb un pròleg situat anys enrere en el centre d’investigació i recerca ‘Parc Jurássic’, a la Guaiana Francesa on es manipula genèticament els dinosaures quan fruit d’un accident es desfermarà tot el poder destructiu d’aquests animals prehistòrics mentre s’estenen per tot el món. Cinc anys després, la majoria d’aquests saures se n’han anat extingint fruit de malalties i virus terrícoles mentre alguns encara s’arrosseguen moribunds per ciutats com la de Nova York.

En aquesta ciutat, Martin Krebs (Rupert Friend), un executiu d’una gran farmacèutica, vol dur a terme una expedició científica a una regió equatorial aïllada on els saures han aconseguit sobreviure amb bona qualitat de vida gràcies a unes millors condicions atmosfèriques i naturals. Per a viatjar a aquesta zona prohibida al contacte humà, Krebs es posarà en contacte amb una experta en missions d’alt risc, Zora Bennett (Scarlett Johansson), per a liderar el viatge a canvi d’una bona paga. L’expedició es completarà amb el paleontòleg Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) que treballa en un museu sobre dinosaures que ha hagut de tancar per manca de visites. La missió secreta i il·legal consistirà a agafar unes mostres de teixit amb uns dards especials de tres dinosaures de tres espècies diferents per a extreure’n l’ADN.

Zora, que va perdre el seu company en una acció, es retroba amb un antic soci del seu equip, Duncan Kincaid (Mahershala Ali), per a treballar plegats de nou en aquesta reserva natural de la zona equatoriana. Paral·lelament, Reuben Delgado (Manuel García-Rulfo) i la seva família naveguen per aigües prohibides quan seran atacats per un estrany cetaci gegant, un saure marí, restant nàufrags a la intempèrie, rescatats finalment pels expedicionaris, en contra del criteri de Krebs, que han hagut de recular quan arribaven a l’illa en qüestió. Tots plegats queden atrapats a l’illa del desaparegut ‘Parc Juràssic’ i envoltats de saures de tota mena, des dels pacífics Titanosaures a espècies molt agressives com els voladors Quetzalcoatlus per a protegir els seus embrions.

El resultat és un esplèndid entreteniment que garanteix tensió i aventures de tota mena amb notables seqüències d’acció i persecucions com la que protagonitza un Tiranosaure Rex que després de ser destorbat de la seva becaina empaita un grup que fuig riu avall. Tenim uns efectes digitals molt convincents i aconseguits recreant entorns i bèsties ben aterridores. Recuperem el sabor i el plaer de les aventures fantàstiques i illenques de sempre sense que la parafernàlia digital anul·li la trama i els personatges. Completen el repartiment d’aquest formidable passatemps estiuenc, gent com Luna Blaise, David Iacono o Audrina Miranda. Recordar finalment que teniu disponibilitat de còpies doblades al català en diversos cinemes.