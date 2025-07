Els caragols, aliats o enemics del jardí?

Un cargol (AMIC)

Amb les pluges de primavera o de l’estiu, els cargols i llimacs es fan més visibles. Tot i que formen part de l’ecosistema i ajuden a descompondre matèria orgànica, també poden fer malbé brots i fulles joves. Si tens hort o plantes ornamentals, cal estar alerta. Evita utilitzar productes tòxics: aposta per mètodes naturals com trampes de cervesa, escorça de pi, cendra o closques d’ou trencades al voltant de les plantes. També pots col·locar taules baixes per a recollir-los manualment al matí.

Les gallines o ànecs, si tens espai, també poden ajudar-te a controlar la plaga. En petits jardins, controlar la humitat i evitar regar al vespre pot reduir la presència d’aquests mol·luscs. No cal eliminar-los del tot: només cal mantenir-los a ratlla perquè no causin desequilibris. Un bon jardiner conviu amb la natura i sap trobar l’equilibri. I sí, també amb els cargols.

Conviure amb la biodiversitat és essencial per a un jardí saludable. En lloc de combatre-la, l’actitud ha de ser la d’observar i entendre cada espècie i el seu paper. Quan els cargols apareixen, és senyal que el teu jardí és viu. Amb una gestió respectuosa i intel·ligent, pots preservar la bellesa de les teves plantes i alhora contribuir a l’equilibri natural del teu entorn. Cuidar un jardí és també una forma de cuidar la terra, d’aprendre a ser pacient i de gaudir del procés. Perquè el jardí no només es cultiva amb eines, sinó també amb respecte i constància.





Per Tot Sant Cugat