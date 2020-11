Joves Liberals participen en el congrés de tardor de la LYMEC

Aquest congrés ha servit per aprovar el programa d’acció dels joves liberals europeus fins a l’any 2022, el pressupost de l’entitat per l’any vinent i s’ha reelegit l’hongarès Bàlint Gyévai com a secretari general per als pròxims dos anys.

Una altra de les decisions de la reunió ha estat l‘acceptació de noves organitzacions que passen a formar part de la LYMEC. Així, passen a ser membres de ple dret Nova Stranka Youth de Sèrbia i els Young Liberals de Grècia. En aquest sentit, l’organització russa Vesna Youth Democratic Movement i la letona PAr Jauneisiem passen a ser membres associats.

Segons ha remarcat el president dels joves L’A, Toni Puig, les incorporacions “demostren la vitalitat de la família de Joves Liberals Europeus que no para de créixer amb la incorporació de membres de nous països que fins ara no estaven representats a la LYMEC”.

El congrés també ha servit per aprovar resolucions sobre aspectes polítics que afecten la societat i especialment els joves, com ara resolucions reclamant als països europeus i a la UE més esforços en la lluita contra el canvi climàtic i en el compliment de l’Acord de París, més defensa dels drets civils en l’àmbit europeu i destinar esforços a evitar les pèrdues i les possibles conseqüències negatives en processos democràtics provocades pels ciberatacs.