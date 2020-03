El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha assegurat que “no tindrem problemes d’abastiment encara que tanquin les fronteres, les mercaderies de primera necessitat estaran disponibles”. Així ha demanat tranquil·litat i que la gent realitzi les seves compres amb normalitat, sense abastir-se en excés. Alhora, des del Govern s’ha recordat que l’obligació dels establiments de mantenir a un terç de la seva capacitat d’aforament per reduir el risc de contagi del COVID-19.

D’altra banda, Jover ha apuntat que la legislació vigent preveu sancions per aquells establiments que no compleixin amb la prohibició de tancar al públic la seva activitat, i ha citat, entre d’altres, que desobeir l’autoritat sanitària pot comportar multes d’entre 1.000 i 20.000 euros, i per la reincidència la multa seria més elevada. El ministre Portaveu ha fet l’apunt després que es constatés que hi ha establiments que esperen que es publiqui el decret per complir-lo, el que és “una actitud reprovable i irresponsable”.

Amb relació al possible tancament de fronteres, des del Govern s’ha assegurat que s’actuarà responsablement i han garantit que la col·laboració sanitària amb els veïns es mantindrà amb normalitat. Així mateix, Jover ha exposat que es treballa en un protocol perquè arribat el cas de tancament de la frontera hi hagi normalitat dins l’excepcionalitat i aquest es limiti a la lliure circulació de persones.

El ministre Portaveu també ha informat que el telèfon 188, que es va posar en funcionament ahir al vespre, ha rebut fins aquest migdia prop de 300 consultes, la majora per aclarir quins establiments poden obrir i quins no, per consultes sobre els drets dels treballadors en aquests tancaments i també de turistes que es troben al país i demanen com han de procedir.

“LA MILLOR LLUITA CONTRA EL VIRUS ÉS QUEDAR-SE A CASA”

Aquest és el lema i missatge que vol reforçar el Govern. “Si limitem l’activitat no és per trobar noves maneres de socialitzar”, ha manifestat Jover, que ha demanat novament a la ciutadania “de ser ferma i responsable” i contribuir així a la contenció del contagi del coronavirus COVID-19.

En aquest sentit, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recordat que “el virus no viatja sol, no té cames” i viatja a través de les persones. Per això, ha insistit en que cal canviar els hàbits socials: “com menys ens desplacem, millor”.

Martínez Benazet ha exposat que es continua amb un cas positiu, el de la dona de 87 anys que evoluciona favorablement, però han augmentat els casos pendents de diagnòstic, que ara són 15 sospites pendents de rebre resultats, 6 ingressats a l’Hospital i 9 a domicili.

El ministre de Salut també ha comentat que l’ingressat que es trobava a la UCI evoluciona favorablement i no ha requerit de respiració assistida.

Hi ha 80 contactes en estudi.

Martínez Benazet també ha manifestat que hem de preparar-nos per l’epidèmia, però “sabent que acabarà”, després de recordar que a la Xina, després d’arribar a més de 70.000 malalts ara ja estan al voltant dels 11.000.