El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha explicat avui que “per poder prendre la mesura de confinament cal tancar accessos des de línies fèrries, ports i aeroports. No tindria sentit que només ho féssim via trànsit”. “Demanem a l’Estat que ho apliqui per evitar la propagació i tenir bon funcionament de la salut pública”, ha insistit.

Buch ha fet aquestes declaracions aquest matí al programa Via Lliure de Rac1 on també ha comentat que “des del primer moment el Govern treballa amb tots els escenaris. Si el nostre primer objectiu és no propagar la malaltia, com més moviments fem més possibilitats hi ha de propagació. Per això demanem el confinament solidari”. “Podem sortir a comprar però prenem mesures”, ha aclarit.

El titular d’Interior ha destacat que “hem de posar com exemple la Conca Òdena, on s’ha fet un confinament perimetral de fase 1 que té limitacions: no es permet sortida i accés, excepte en casos concrets, però no és deixarà els municipis sense serveis bàsics”.

El conseller s’ha mostrat sorprès perquè “Madrid no hagi pres decisions com les nostres, com la decisió que vam prendre amb Conca Òdena, per garantir els 2 objectius. Ho fem perquè els catalans i les catalanes puguem tenir qualitat en el servei. A Madrid la situació és més adversa, l’Estat hauria d’actuar”.

Buch ha destacat la importància de complir les recomanacions i decisions del Govern “els que decideixin no complir normativa tindran règim sancionador. En aquest cas, les policies i Mossos i funcionaris públics podran aplicar sancions corresponents”.