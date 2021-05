TÍTOL: Josep

GÈNERE: Animació

DURADA: 77 min.

CLASSIFICACIÓ: 12 anys

DIRECTOR: Aure

SINOPSI:

Febrer, 1939. Aclaparat per l’onada de republicans que fugen de la dictadura de Franco, el govern francès opta per confinar els espanyols en camps de concentració. En un d’aquells camps, dos homes, separats per un filferro de punxes, traven una amistat. Un d’ells és Josep Bartolí, un dibuixant que lluita contra el règim de Franco.