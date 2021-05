Els 5 actius que no poden faltar en la teva rutina facial antiedat

Quan es parla de la cura de la pell, i més específicament de la cura facial, el més comú és que la preocupació principal sigui mantenir una pell sana i jove. Hi ha un desig de retardar l’aparició de signes d’edat en la pell, i més encara quan t’assabentes que, sense una bona cura, aquests signes poden aparèixer d’una manera prematura.

Per això, al post d’avui t’explicarem 5 actius que no poden faltar en la teva rutina facial antiedat, pren nota!

Àcid hialurònic

L’àcid hialurònic és un component present de manera natural en les nostres articulacions, cartílags i pell. A la pell, precisament, actua com a agent hidratant i de suport perquè aquesta es mantingui jove.

Per aquest motiu és un actiu imprescindible en la rutina facial antiedat, ja que, a més de mantenir i reposar la hidratació de la pell, allisa les línies d’expressió i les arrugues. També millora l’elasticitat i estimula la síntesi de col·lagen i elastina, per a així lluitar contra la flaccidesa.

Es pot trobar en diferents pesos moleculars: baix pes molecular o alt pes molecular. El seu pes molecular, així com la concentració en la qual s’utilitza, determina la seva major o menor eficàcia. Es tracta d’un actiu molt ben tolerat per totes les pells, i es pot utilitzar tant al matí com a la nit. Com ja hem esmentat, l’àcid hialurònic és un component present de manera natural en el nostre cos, però amb l’edat la capacitat de síntesi disminueix.

Retinol

Segur que si alguna vegada t’has interessat mínimament per actius antiedat, hauràs sentit parlar del retinol. És l’actiu antiedat per excel·lència, ja que ha demostrat millorar les arrugues, les taques, el to irregular, els porus dilatats, etc. Actua com un peeling, afavorint la renovació cel·lular. Encara que s’ha d’anar amb compte, ja que això pot provocar irritació, quan desapareix la capa superficial de la pell, i aquesta és substituïda per una nova.

És un actiu fotosensible, per això es recomana utilitzar-lo a la nit, i hidratar i protegir la pell del sol sempre, si no és contraproduent. Per acostumar la pell i comprovar el llindar de tolerància és millor introduir-lo de manera progressiva. Pots començar utilitzant-lo 2 o 3 vegades a la setmana i, segons tolerància, passar a fer-ho en dies alterns fins que la pell s’acostumi.

Vitamina C

Es tracta de l’antioxidant més conegut i un dels més potents. Té múltiples beneficis: protegeix la pell dels radicals lliures, estimula la síntesi de col·lagen, i té acció despigmentant que ajuda a reduir i prevenir les taques. A més, proporciona lluminositat i efecte de bona cara. Encara que es recomana el seu ús al matí, també pot utilitzar-se a la nit.

Hi ha diferents tipus de vitamina C. La pura, que és la més eficaç, és també la més inestable i irritant. Després trobem l’estabilitzada, que acostuma a tolerar-se millor, més barata, però no tan eficaç. Però, per acostumar la pell a aquesta mena de tractaments, és millor començar per aquesta mena de vitamina C, per no provocar irritacions i danys en la pell.

Pèptids

Els pèptids són molècules formades per la unió de diferents aminoàcids, el component bàsic de les proteïnes. Els pèptids estan implicats en un gran nombre de processos bioquímics, ja que transmeten informació a les cèl·lules, comuniquen l’epidermis amb la dermis perquè es regeneri més ràpidament. També estimulen els fibroblastos i afavoreixen la producció de col·lagen.

Com ja sabem, amb l’edat tots aquests processos i funcions s’alenteixen, i els cosmètics amb pèptids estimulen la seva renovació i regeneració. A més d’ajudar així a lluitar contra l’envelliment i contra les arrugues.

Alfa hidroxiàcids

Aquest actiu engloba diversos àcids com el glicòlic, el cítric, el làctic… Tenen la funció d’exfoliar la pell, renovant-se i ajudant així a millorar la textura d’aquesta, així com les arrugues, les línies d’expressió i les taques. També ajuden a mantenir la funció barrera, disminuint la pèrdua d’aigua de l’epidermis. És un actiu apte per a pells amb acne, rosàcia, dermatitis… sempre que es faci sota la supervisió d’un especialista.

Cada actiu té els seus beneficis. Per exemple, l’àcid glicòlic es recomana per a millorar l’acne i les seves cicatrius, algunes taques com el melasma i els lentígens solars, i tractar arrugues. Per a l’acne, les hiperpigmentacions o l’envelliment incipient es recomanaria l’àcid làctic.

Per bellezactiva.com