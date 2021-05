3 arbres que pots plantar al teu jardí sense por

Podem veure arbres per totes bandes perquè, a més d’embellir, posseeixen un paper important en l’equilibri tèrmic, refrescant, allà on estiguin. Així mateix, ajuden a reduir la pol·lució de l’aire i la pol·lució sonora, i proveeixen ombra, aliment i refugi als animals, especialment als ocells. Molts són els beneficis dels arbres, però en aquesta ocasió parlem d’una selecció d’arbres que pots plantar al teu jardí sense por de destruir la teva casa o que entrin en contacte amb els cables. Aquestes espècies no superaran els 10 metres d’altura.

La primera recomanació és l’Euphorbia leucocephala, també coneguda com a Neu de muntanya, Mes de maig, Cap blanc, Cabellera d’ancià, Flor de nen i Pluja de plata. Les seves fulles, de color verd intens són oblongues i mesuren uns 7 cm de llarg per 3 cm d’ample. Les seves flors, que apareixen a l’hivern, es troben formades per bràctees de color blanc i estan distribuïdes en inflorescències. El seu fruit és una càpsula de 6 mm de llarg, i en el seu interior posseeix llavors d’aproximadament 3 mm de llarg. La Euphorbia leucocephala és un arbre de port petit, que no sol superar els 3 metres d’alt. No destrueix la calçada i no perjudica la xarxa elèctrica.

La segona proposta és la Lagerstroemia indica, també coneguda com a Arbre de Júpiter, Lila de les Índies, Crespó, Espumillas o Lila del sud. És tan bonica que al teu jardí pots tenir un o més exemplars. És un bell arbre molt usat en l’arborització urbana que produeix esplendoroses flors a primerenca edat i fulles petites i verdes fosques que es tornen ataronjades durant la temporada tardorenca abans de caure. No supera els 8 metres d’altura.

Finalment, la Magnòlia, un arbre o arbust molt bell i decoratiu per les seves belles flors grans i solitàries que sorgeixen en color rosa, blanc, groc o violeta, segons la seva espècie i varietat. També resulta atractiu pel seu fullatge verd, llustrós i gran. Existeixen més de 100 espècies de magnòlia i moltíssimes varietats. Les seves flors produeixen fruits ataronjats amb forma de pinya. Aquest bonic i perfumat arbre és molt utilitzat per a l’arborització urbana a causa del seu petit port. Sol aconseguir de 5 a 10 metres d’altura i 3 metres d’expansió.

Per guiadejardineria.com / AMIC – Tot Sant Cugat