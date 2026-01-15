La Vall de Boí inaugura l’Espai d’Acollida Outdoor Park, un nou equipament clau per al turisme esportiu sostenible

By:
On:
In: Pirineu
Inauguració del nou Espai d’Acollida Outdoor Park (Govern.cat)
Inauguració del nou Espai d’Acollida Outdoor Park (Govern.cat)

La Vall de Boí ha inaugurat, aquest dijous, el nou Espai d’Acollida Outdoor Park, un equipament concebut com a punt de gestió, informació i promoció de l’activitat esportiva al municipi i comarca. L’acte ha comptat amb la participació del diputat Marc Baró, de l’alcaldessa de Vall de Boí, Sònia Bruguera, a més de representants de la Generalitat de Catalunya.

El nou espai neix amb la voluntat de reforçar el posicionament de la Vall de Boí com a destinació outdoor de referència, ordenant i posant en valor l’oferta esportiva vinculada a la natura, el senderisme, la BTT i les activitats d’hivern. El projecte s’emmarca dins el Pla de Sostenibilitat Turística de la Vall de Boí i ha estat finançat amb fons Next Generation, apostant per un model turístic més sostenible, competitiu i desestacionalitzat.

Durant la seva intervenció, Marc Baró ha destacat que “aquest equipament és molt més que una nova instal·lació; és una aposta clara per al futur del municipi i del territori”, i ha posat en valor la capacitat del món local per a impulsar projectes amb visió estratègica. Baró ha remarcat que “la Diputació de Lleida farà costat a municipis que aposten per créixer bé, amb criteri, amb planificació i amb respecte per l’entorn”, subratllant el paper de l’esport i la natura com a eines de desenvolupament local.

Per la seva banda, l’alcaldessa Sònia Bruguera ha assenyalat que “l’Outdoor Park Vall de Boí és un projecte llargament treballat que permet ordenar, explicar i promocionar millor tot el potencial esportiu i natural del municipi”, i ha afegit que aquest nou espai “ens ajuda a generar activitat econòmica durant tot l’any, acompanyant un turisme més respectuós i de qualitat”.

L’Espai d’Acollida Outdoor Park s’obre en una primera fase de funcionament progressiu, que permetrà validar protocols i serveis abans de la seva gestió integral definitiva. Paral·lelament, el projecte incorpora una nova marca esportiva que integra i identifica tota l’activitat outdoor del territori, amb materials promocionals, senyalització d’itineraris i canals digitals.

L’acte inaugural ha finalitzat amb una visita a les instal·lacions i un aperitiu amb productes locals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]