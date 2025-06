Jocs en català: “Silk”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Silk”.

Joc de taula, del gènere d’estratègia mitjançant la utilització de daus en què l’objectiu és aconseguir més seda que els contrincants. “Silk” està recomanat a partir del 12 anys i hi poden jugar de 2 a 4 participants. L’autor del joc és Luis Ranedo i el fabricant, Devir. Una partida pot durar, aproximadament, uns 45 minuts.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística