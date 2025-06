Títol: El jardinero

Durada: 42 minuts

Gènere: Suspens

Creació: Miguel Sáez Carral

Intèrprets: Álvaro Rico, Cecilia Suárez, Catalina Sopelana

Temporades: 1 Capítols: 6

Plataforma: Netflix

“El jardinero” és una sèrie thriller que narra la història d’Elmer i de la seva mare, coneguda com la Xina Jurado, una dona controladora i amb un fort temperament. Totes dues gestionen un viver que funciona com a tapadora d’un negoci il·legal de crims per encàrrec. Elmer no sol tenir problema amb dur a terme cadascun dels assassinats que se li encomanen.

Però, quan ha de matar una jove professora d’infantil, anomenada Violeta, alguna cosa es remou a dins i sent una especial atracció cap a ella. Mentre el seu amor per Violeta augmenta, la seva mare segueix amb el pla d’acabar amb la vida de la mestra.





Per Sensacine