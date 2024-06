Jocs en català: “Salton Sea”

Capsa del joc Salton Sea

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: Salton Sea.

Salton Sea és un joc econòmic de gestió de recursos i de presa de decisions arriscades. Salton sea és, en l’actualitat, una de les reserves de salmorra més grans dels Estats Units. La teva empresa es dedica a l’explotació ecològica d’aquest material, el processament del qual permet produir energia geotèrmica i obtenir liti.

Aquest joc de taula, d’estratègia, de nova creació perquè va sortir al mercat al març de 2024, està fabricat per Devir. Està concebut per a que hi puguin participar d’1 a 4 jugadors i una partida podria arribar a durar fins a 4 hores.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística