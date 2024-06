Els Campionats del Món UCI de BTT tenen l’objectiu de reunir un mínim de 150 voluntaris per a l’organització de l’esdeveniment

Voluntaris en una altra de les activitats esportives ja realitzades (Pal Arinsal)

Andorra rebrà per segona vegada els Campionats del Món UCI de BTT, a Pal Arinsal, del 26 d’agost a l’1 de setembre del 2024. A diferència de l’edició que el Principat va acollir el 2015, enguany es disputaran fins a cinc modalitats diferents: Cross-country olympic, Cross-country short track, e-Bike, Cross-country Relay i Descens. Entre elles, es duran a terme 17 finals, totes elles ubicades al sector de Pal, conformant així una setmana repleta d’acció sobre les dues rodes.

Per a poder organitzar els Mundials de BTT amb totes les garanties, el comitè organitzador s’ha marcat com a objectiu reunir un mínim de 150 voluntaris per a assegurar el bon desenvolupament de les proves. Com ja és tradició, els voluntaris rebran d’obsequi la vestimenta necessària per a aquesta edició, vals de compra i altres regals que s’anunciaran als voluntaris un cop inscrits.

La data límit per a inscriure’s és el 9 de juny, a les 20 hores, i les persones interessades poden fer-ho a través del formulari que està disponible al web dels Campionats del Món de BTT de Pal Arinsal: https://events.palarinsal.com/ca/palarinsalandorra2024/voluntaris.