La 5a Campanya nacional “Mou-te per la teva salut” vol aconseguir 200 milions de passes abans del 16 de novembre

Tret de sortida a la campanya nacional de promoció de l’activitat física ‘Mou-te per la teva salut’ per promocionar bons hàbits d’activitat física i portar un estil de vida saludable. Aquesta cinquena edició, organitzada pel Govern i els set comuns, té un doble objectiu: aconseguir un repte nacional de passes, seguint la línia engegada l’any passat, i fer una crida a la participació en les marxes populars de tres quilòmetres organitzades a les set parròquies, el pròxim 18 d’octubre, a les 11 hores. Aquest projecte compta amb el patrocini del Comitè Olímpic Andorrà i amb la col·laboració d’RTVA.
L’edició d’enguany anima a la població a assolir el repte nacional d’aconseguir 200.000.000 passes entre tots els participants, a través de l’aplicació ‘Fittoken Move’, abans del 16 de novembre. A més, també s’ha establert un repte individual que es pot aconseguir caminant 200.000 passes, durant el mateix període de temps. Un cop aconseguit el repte individual, s’entra en el sorteig de 32 premis, proposats pel Govern i els comuns.
La iniciativa, transversal entre els Ministeris d’Esport, Salut i els comuns, recorda que l’OMS recomana que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física, per a garantir una bona salut física i mental. “Les institucions tenim la responsabilitat de promocionar la salut de la nostra població. Amb aquest repte de 200 milions de passes i les tradicionals marxes populars incentivem la població a tenir bons hàbits”, ha relatat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. L’organització d’aquesta campanya també s’emmarca en la recomanació de la UNESCO ‘En forma per la vida’, que promou un estil de vida saludable i la lluita contra el sedentarisme.
La presentació de la campanya s’ha celebrat aquest dilluns i ha comptat amb la participació de la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, en representació dels set comuns. “Els comuns apostem per l’esport, des de la base, la competició i la professionalització, però aquest repte va més enllà, es tracta de garantir que els nostres ciutadans es mantinguin actius físicament per a tenir una bona salut mental, cohesió social i un envelliment saludable”, ha assegurat Coma.
La inscripció a la marxa popular es pot fer des d’aquest dimarts 23 de setembre i fins al 17 d’octubre a través de la web www.esportperatothom.ad. Així, amb l’aportació solidària de cinc euros es podrà adquirir la samarreta fins a exhaurir existències. Per a assegurar la talla de samarreta es recomana fer la inscripció abans del 5 d’octubre. L’import de la inscripció anirà destinat íntegrament al projecte ‘Reconnecta’, que du a terme AUTEA i que té com a objectiu donar suport a persones adultes i joves amb TEA que es troben aïllades socialment i sovint afronten dificultats de salut mental.