L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella presentarà el festival de primavera “Escenes de colors”

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella celebra el seu festival de primavera amb l’espectacle “Escenes de colors”, que tindrà lloc el dissabte, 16 de maig, a les 19 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Una proposta que convertirà el teatre en un recorregut visual i emocional a través de diferents atmosferes, danses i sensibilitats del folklore tradicional.
Amb l’arribada de l’època més florida de l’any, el festival convidarà el públic a deixar-se portar pels focus, els colors i la música. L’espectacle recorrerà diferents ambients i emocions sota un mateix fil conductor: el color com a expressió de sentiments, identitat i tradició.
El programa s’estructura en diversos blocs temàtics. “El negre – L’elegància” donarà el tret de sortida amb La disfressada de Sant Vicenç dels Horts, interpretada pel cos de dansa. A continuació, “Coloraines – La infància” reunirà diverses peces ballades pels grups infantils i juvenils, com La Margarideta, Polca occitana, Polca xotis del Cadí, Ball de la Castanya i Cascavellada.
La tercera part, “Entre daurats i ocres – El folklore com a identitat”, presentarà la Suite de danses de l’Esbart, una creació pròpia del cos de dansa que recull una mostra de diferents coreografies representatives d’una etapa més recent de l’entitat.
Finalment, “El blau – La immensitat del mar” transportarà el públic cap a l’univers mariner amb danses com Ball de pescadors de Sant Simó de Mataró, Mariners com que bufa el vent, Ball de nyacres de Narcís Paulís i Marina.
L’espectacle comptarà amb la participació dels grups Infantils A, Infantils B, Juvenils i del cos de dansa de l’Esbart, integrat per una trentena de dansaires. La direcció general va a càrrec de M. Àngels Velando, mentre que les professores dels grups infantils i juvenils són Ainhoa Castillo i Helena Prieto.
Fundat l’any 1981, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella treballa per a promoure i preservar la dansa tradicional d’Andorra i dels Països Catalans, mantenint viu el patrimoni cultural immaterial i acostant-lo a les noves generacions.
L’entrada a l’espectacle és gratuïta i oberta a tothom.