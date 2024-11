Jocs de taula per a adults per a la nit de Halloween

Uns amics participant en un joc de taula (Getty images)

Halloween és un dia perfecte per a jugar en família o entre amics a jocs de taula temàtics. Aquestes són algunes de les recomanacions per a aquestes dates. Això sí, estan pensats per a un públic jove i adult, i per això no resulten aconsellables per a nens. Qualsevol d’aquests jocs sense dubte, proporcionarà una experiència diferent per a aquesta nit tan especial.

Betrayal at Baldur’s Gate: Aquest joc és una adaptació del clàssic “Betrayal at House on the Hill”, però ambientat en el món de Dungeons & Dragons. El joc comença de manera cooperativa mentre els jugadors exploren una mansió embruixada, però a mitja partida, un jugador es revela com a traïdor i esclata el caos.

Mysterium: En aquest joc cooperatiu, els jugadors assumeixen el paper d’investigadors que han de resoldre el misteri de la mort d’un esperit en una antiga mansió. Un jugador interpreta el paper de l’esperit i comunica pistes als altres jugadors mitjançant il·lustracions abstractes.

Zombicide: Aquest joc cooperatiu posa als jugadors en un món postapocalíptic infestat de zombis. L’objectiu és sobreviure, recollir recursos i eliminar hordes de zombis. És un joc amb molta acció i tensió.

Horrified: Universal Monsters: Aquest joc està inspirat en els clàssics monstres de pel·lícules com Dràcula, Frankenstein i la Mòmia. Els jugadors han de col·laborar per a derrotar els monstres i salvar el poble.

Arkham Horror: El joc de cartes: Aquest joc de cartes cooperatiu està basat en l’univers d’H.P. Lovecraft. Els jugadors interpreten investigadors que lluiten contra els horrors de l’altre món. És un joc ric en narrativa i ambientació.

Ghost Stories: En aquest joc, els jugadors són monjos que defensen un poble de les ànimes i esperits malignes. És un joc cooperatiu amb un alt nivell de dificultat.

Last Night on Earth: Aquest joc enfronta els jugadors com a herois o zombis en una ciutat petita durant un brot de zombis. El joc se centra en la narrativa i l’acció, i pot ser molt divertit per a una nit de Halloween.

Gloom: Aquest joc de cartes és un joc de narració en què els jugadors han de fer que les seves pròpies famílies de personatges visquin les pitjors desgràcies possibles abans de matar-les. És perfecte per a un toc més fosc i humorístic per a Halloween.

Dead of Winter: En aquest joc cooperatiu, els jugadors intenten sobreviure a l’apocalipsi zombi, però també han de preocupar-se dels traïdors entre ells. La paranoia i la presa de decisions difícils són elements clau.

Witch of Salem: Aquest joc transporta els participants a la persecució de bruixes del segle XVII a Salem. Els jugadors han de col·laborar per a evitar que la bruixa arribi a la ciutat.