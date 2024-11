La castanyada popular d’Encamp reparteix més de 500 quilos de castanyes

La Castanyada al Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha repartit un total de 550 quilos de castanyes durant el vespre d’avui a la castanyada popular que ha tingut lloc a la plaça de Sant Miquel a Encamp i simultàniament a la plaça de l’Església al Pas de la Casa. Els veïns s’han aplegat a les dues places, al voltant de les fogueres, preparades per a l’ocasió, i que des de primera hora de la tarda han estat enceses per anar coent les castanyes que s’han repartit gratuïtament a tothom.

La castanyada és una festa popular amb una llarga tradició a Encamp que, any rere any, continua aplegant una bona colla de persones per a celebrar-la conjuntament. La cònsol major, Laura Mas, ha agraït a tothom que ha col·laborat i als tècnics comunals perquè “es continuïn mantenint vives aquestes tradicions com la celebració popular de la castanyada, que cada any reuneix als veïns i veïnes per a celebrar aquesta trobada de germanor en plena tardor”.





Actes a Encamp durant el pont de Tots Sants

Estrena del Festival de Titelles d’Andorra, el dissabte, dia 2 de novembre

Dissabte, 2 de novembre, a les 20 h s’estrena la 22a edició del Festival de Titelles d’Andorra a la Sala de Festes d’Encamp amb l’obra “Dracula: Lucy’s dream”, de la companyia franconoruega Plexus Polaire. L’espectacle és per a majors de 14 anys i es poden comprar les entrades a www.comuencamp.ad/anima.





Obertura del cementiri i celebracions litúrgiques

Fins al dia 2 de novembre hi haurà diferents actes litúrgics tant a l’església de Sant Miquel, com a l’església de Santa Eulàlia i al mateix cementiri d’Encamp. L’horari d’obertura del cementiri és de 6 h a 21 h fins el diumenge 3 de novembre.