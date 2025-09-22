Joan Vinyes Jr. reprèn el pols competitiu a la quarta prova de la Toyota GR Cup Spain

Després del parèntesi estiuenc, Joan Vinyes Jr. amb el recolzament de Toyota Motors i Andbank va reprendre el pols de les competicions aquest passat cap de setmana al circuit andalús de Jerez de la Frontera, escenari de la quarta prova de la Toyota GR Cup Spain. Aquesta cita, va suposar l’inici de la segona part de la temporada que consta de tres proves més al calendari, fins a completar un total de sis competicions.
Primer contacte. Divendres
Joan Vinyes Jr. s’estrenava en aquest circuit, i el primer contacte el va tenir el divendres al matí, en una sessió de test en la qual va poder començar a conèixer els secrets de la pista andalusa al volant del Toyota GR86. Després d’aquesta primera presa de contacte, el divendres a la tarda, es va dur a terme la primera sessió d’entrenaments lliures. El jove pilot va mantenir el ritme tot i que no va poder superar el registre que havia aconseguit al test del matí.
Primera cursa. Dissabte
La primera jornada de competició va començar amb la primera sessió d’entrenaments cronometrats per a establir l’ordre de sortida de la primera cursa. Joan Vinyes Jr. va millorar considerablement els registres aconseguits el dia anterior. Així i tot, no va poder disposar d’una bona posició a la sortida i es va veure obligat a lluitar al bell mig del grup de participants. Ja en la cursa del dissabte a la tarda, tot i la igualtat existent, va remuntar tres posicions per a acabar finalment en el lloc 12è.
Segona cursa. Diumenge
El segon dia de competició va seguir més o menys el mateix guió. A la sessió matinal d’entrenaments oficials, Vinyes Jr. va rebaixar en set dècimes el temps de qualificació del dia anterior. Així i tot, no va poder guanyar posicions a la graella de sortida i de nou es va veure obligar a lluitar al mig del grup amb els riscos que comporta. Tot i la competència ferotge amb els rivals, donada la gran igualtat mecànica, Vinyes Jr. va tornar a guanyar posicions fins a passar la meta el 13è.
Classificacions finals Toyota GR Cup Spain al circuit de Jerez
1a cursa
|1
|Daniel LOSADA
|LOVA MOTORSPORT
|Toyota GR86
|27:44.184
|2
|Marcos DE DIEGO
|EFICAR TEAM
|Toyota GR86
|27:47.974
|3
|Sandro PEREZ
|RX PRORACING
|Toyota GR86
|27:50.224
|12
|Joan VINYES R
|EFICAR TEAM
|Toyota GR86
|28:12.625
2a cursa
|1
|Luis ALVAREZ
|RX PRORACING
|Toyota GR86
|27:31.394
|2
|Tomas PREGLIASCO
|LUCA PREGLIASCO
|Toyota GR86
|27:32.651
|3
|Antonio ALBACETE
|A. ALBACETE POLO
|Toyota GR86
|27:35.186
|13
|Joan VINYES R
|EFICAR TEAM
|Toyota GR86
|27:54.403