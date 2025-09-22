Segon lloc d’Erik Faura (categoria Producció) a la 1a Pujada Beixalís

La tercera prova del Campionat d’Andorra Automobilisme de Muntanya -la Pujada Beixalís-, celebrada aquest passat cap de setmana, ha servit per a refermar al jove pilot Erik Faura (Cupra Leon Baporo Motorsport), com un dels principals protagonistes del certamen, en aconseguir un nou podi en la competida categoria Producció.
El recorregut d’aquesta prova, que s’estrenava en el calendari de competicions d’automobilisme de muntanya al Principat, constava de 2,8 km amb un important desnivell i amb zones molt tècniques i algun revolt de traçada cega, la qual cosa donava molta importància al treball de memorització del traçat per a no cedir temps en cap dels sectors del recorregut. Tot i que el tram cronometrat no arribava als 3 quilòmetres l’exigència tant per a les mecàniques com per als pilots va ser màxima.
Erik Faura es va mostrar molt sòlid al llarg de la jornada amb la qual cosa referma la seva condició de protagonista en el campionat, certamen en el qual ocupa la segona posició de la general de Producció i n’és el líder del grup 2. Amb el resultat aconseguit a Beixalís, consolida encara més aquestes posicions i el col·loca com un dels principals actors del campionat.
Un cop realitzada la primera pujada corresponent als entrenaments oficials de la prova, Faura es va mostrar molt sòlid al llarg de les quatre pujades de competició amb uns temps molt similars assolint unes mitjanes de prop 99 km/h. Al final, va ser en la quarta cursa en la qual va marcar el millor registre particular del dia, el qual li assegurava la segona posició general de la categoria Producció.
Erik Faura completarà el programa del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM), el pròxim 18 d’octubre, a la Pujada la Peguera.
Classificació final categoria producció Pujada Beixalís 2025 (CAAM)
|cl
|Pilot
|Vehicle
|1 cursa
|2 cursa
|3 cursa
|4 cursa
|Millor
|1
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|1:43.74
|1:42.58
|1:43.02
|1:42.62
|1:42.58
|2
|Erik Faura
|Cupra Leon
|1:47.69
|1:48.01
|1:47.75
|1:47.01
|1:47.01
|3
|Cipriano Ramírez
|BMW 325
|1:53.59
|1:52.69
|1:52.58
|1:51.22
|1:51.22