Joan Vinyes-Jordi Mercader, entre els millors al Rally Terra de Galícia

L’equip format per Joan Vinyes i Jordi Mercader va tornar a competir en terres gallegues pocs dies després d’haver disputat, recentment, el Rally de Ferrol. Aquesta vegada, però, van conduir el Hyundai i20-Rallycar sobre els trams de terra de la primera edició del Rally Terra de Galícia, prova que també s’estrenava dins del calendari 2025 del Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra 2025 (CERT).
Les coses no varen començar gaire bé per a l’equip R-Technology. A la jornada de test del dimecres per a provar el cotxe amb les especificacions tècniques de terra, una sortida de pista de Joan Vinyes-Jordi Mercader, va causar danys en una de les rodes, la qual cosa va impedir poder completar la jornada i, per altra banda, va donar feina a l’equip de mecànics per a deixar de nou impecable el Hyundai i20 per a prendre la sortida del ral.li amb totes les garanties.
Així, Vinyes-Mercader van poder provar de nou el cotxe al shakedown i el tram de classificació per a escollir la posició de sortida, amb una quarta posició que els garantia una bona posició en l’ordre de pas pels trams. També el divendres es va disputar una espectacular superespecial que va tenir per escenari el circuit d’autocròs d’Arteixo a més de la tradicional cerimònia de sortida al centre de la plaça Maria Pita de la Corunya.
Amb el suport d’Auto Centre Principat, aquest va ser el segon ral·li de la temporada en el qual Joan Vinyes i Jordi Mercader varen competir en la modalitat de ral·lis de terra, després d’haver participat el passat mes de març al ral·li de Lorca on es va aconseguir el sisè lloc i es va guanyar en la categoria Silver.
La jornada del dissabte va tenir un recorregut de 380,22 km dels quals 100,84 van correspondre als trams cronometrats, amb centre neuràlgic a la localitat de Carballo. Vinyes-Mercader van estar en tot moment entre els més ràpids, en uns trams molt tècnics i exigents, com el mateix Vinyes reconeixia en finalitzar la prova: “Tot i l’ensurt que vàrem tenir el dimecres al test, hem sortit als trams amb molta confiança i això ens ha permès córrer molt. Ha estat un lluita molt maca amb els altres equips i hem estat molt concentrats durant tot el dia. Els trams eren increïbles i molt difícils. Estic molt content de com hem competit, per la qual cosa valoro molt positivament el quart lloc final en un certamen on la competitivitat és molt alta i nosaltres feia uns quants mesos que no disputàvem un ral·li de terra. Per això li dono molt de valor a aquest resultat”.
Classificació Rally Terra de Galicia – CERT
|Cl.
|Pilot-copilot
|Vehicle
|Temps
|1
|Jorge Cagiao-Javier Martínez
|Sokda Fabia Rally2
|1:10:02.5
|2
|Alexander Villanueva-Axel Coronado
|Toyota GR Yaris Rally2
|1:11:44.5
|3
|Gil Membrado-Alejandro López
|Ford Fiesta R5 MK
|1:12:04.2
|4
|Joan Vinyes-Jordi Mercader
|Hyundai i20N Rally2
|1:12:30.6