El primer ministre Bayrou també ha “caigut”

L’Assemblea Nacional Francesa no ha donat lloc a la sorpresa i ha destituït el primer ministre Bayrou pel seu polèmic pla antidèficit que incloïa retallades de més de 43.000 milions d’euros l’any. Un pla que ha unit dretes i esquerres per a fer-lo fora i demanar eleccions. És el quart primer ministre en tres anys. Bayrou ha assegurat que el deute continuarà creixent i que el país arribarà al punt de col·lapse.
Ara, la pilota és a la teulada del president gal, Emmanuel Macron, que haurà de fer equilibris per a trobar un nou candidat que agradi al parlament i a la població, una població que prepara una manifestació massiva aquest dimecres.