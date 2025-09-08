Sis detinguts per alcoholèmia, un dels quals havia fugit d’un accident amb ferits

Per conduir sota els efectes de l’alcohol, aquests darrers dies, el servei de Policia ha arrestat al Principat d’Andorra un total de cinc homes i una dona, amb edats compreses entre els 18 i 46 anys. La taxa positiva més elevada, un cop realitzades les provés d’alcoholèmia, ha estat de 2,40 g/l.
Val a dir que a un d’aquests detinguts per positiu en alcohol, un turista de 46 anys, també se l’acusa d’un presumpte delicte contra la integritat física i moral (lesions per imprudència), com a implicat en un accident de circulació amb ferits i marxar del lloc dels fets sense identificar-se.