Joan Vinyes competirà en un altre traçat mític: el circuit de Hockenheim

Joan Vinyes (Porsche 911 GT3 Cup) estarà a la graella de sortida de la Porsche Carrera Cup Benelux en el sisè i últim meeting del Trofeu Benelux 2022 de la marca alemanya. Pel que fa al pilot de Suzuki, serà el tercer cap de setmana que se situarà al volant del Porsche, preparat per Baporo Motorsport, per a competir en el certamen esmentat de la marca d’Stuttgart.

Vinyes, que en els dos anteriors meetings va pujar al lloc més alt del podi, Spa-Francorchamps (Bèlgica) i Zandvoort (Paises Baixos), espera repetir l’experiència, en aquesta ocasió, en el podi del circuit alemany.

El circuit de Hockenheim “va néixer” l’any 1932

Hockenheimring, està situat molt prop de la frontera francesa, a uns 10 km al sud-oest de Heidelberg. Quant a localitats més conegudes, la pista alemanya es troba a poc més de 100 km de Strasbourg (França) i a 120 km d’Sttutgart (Alemanya), nucli central de la Porsche.

Des de la seva construcció el 1932, el circuit alemany ha tingut diverses remodelacions. La primera, a mitjan dècada dels quaranta, a causa dels desperfectes soferts durant la Segona Guerra Mundial i la segona a principis dels 2000, a causa de les exigències de la FIA.

Cal destacar que va ser l’últim traçat europeu a “modernitzar-se”, és a dir a eliminar les llargues rectes enmig de zones de bosc, incloent-hi “chicanes”, per a reduir de manera considerable les velocitats punta de les mecàniques en competició.

El traçat que acull habitualment el G.P. d’Alemanya de Fórmula 1, té un total de 4.574 metres, amb 17 revolts (11 dreta i 6 esquerra). Té una capacitat per a 120.000 espectadors.

En opinió de Vinyes: “Disputar una carrera amb tants aficionats en les graderies és una gran experiència”. “Després del meeting de Zandvoort, em vaig quedar amb mal sabor de boca després del toc en la segona carrera, mentre que a Monza compartint cotxe amb el Jaume (Font) tot va anar bé”.

“En el circuit alemany, una altra vegada en solitari, em sento molt motivat per a posar el punt final a la temporada de circuits, al volant del Porsche, de la millor manera possible. Per cert, veure les graderies plenes d’aficionats és un plus de motivació”. Amb aquestes sensacions afronta el pilot de Suzuki la cita de Hockenheim.

El Trofeu Benelux coincidirà en Hockenheim amb els DTM

El DTM Trophy, la DTM Classic Cup i la BMW M2 Cup, a més de la Porsche Carrera Cup Benelux, seran les quatre competicions que coincidiran en el traçat de Hockenheim el pròxim cap de setmana (dies 7, 8 i 9 d’octubre).

El divendres (dia 7) es correran les dues mànegues entrenaments lliures de 40’ donada una.

El dissabte (dia 8), tornarà a ser una jornada decisiva. Els entrenaments oficials (35’) a partir de les 9.15 hores. La graella de sortida de la primera carrera es farà segons el millor crono de cada pilot. Per a establir l’ordre de sortida de la segona carrera es tindrà en compte el segon millor crono.

El mateix dia es correrà la primera de les carreres programada a 30’ més 1 volta. L’inici està previst a les 18.20 hores.

El diumenge (dia 9) es disputarà la segona carrera (30’ + 1 volta), començarà a les 17.10 hores.