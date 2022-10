AUTEA assistirà al 13è Congrés Internacional d’Autisme Europa a Cracòvia

Els propers 7,8 i 9 d’octubre Carolina Pastor, coordinadora, i Montse Mases, responsable dels programes d’atenció directa d’AUTEA, viatjaran fins a la ciutat polonesa per a assistir al 13è Congrés Internacional d’Autisme Europa, entitat de la que l’associació és membre des de novembre del 2020.

“Feliç viatge per la vida” és el lema del Congrés, que vol destacar la importància d’enfocar la investigació, els suports i les pràctiques d’intervenció dins una perspectiva integral que inclogui tot el cicle vital de les persones amb TEA. El congrés s’articula al voltant de la promoció d’una visió positiva de les capacitat de les persones amb TEA, la seva la qualitat de vida i el benestar de les seves famílies.

El programa científic inclou presentacions magistrals, una àmplia gamma de temes de simposis, sessions de pòsters interactius, tallers dirigits per professionals destacats i sessions moderades per a debatre preguntes desafiants.

L’assistència dels professionals de l’equip d’Autea al Congrés representarà una oportunitat per a actualitzar coneixements en els àmbits del diagnòstic i l’atenció a adults i adultes amb TEA, el maneig de les comorbiditats i de la salut mental en aquesta població, l’educació inclusiva i la creació d’entorns naturals competents, les bones pràctiques per a l’atenció de persones amb TEA i alta necessitat de suports o l’actualitat en neurociència cognitiva de les persones amb TEA, entre altres temàtiques.

Autism-Europe Congress és una plataforma internacional per a la divulgació de coneixement i un punt de trobada tant per a les persones amb TEA i els seus familiars, com per a professionals especialitzats i investigadors de prestigi.