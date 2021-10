Joan Pau Miquel acusa el Govern i l’INAF de criminalitzar BPA i provocar el pànic

L’exconseller delegat de BPA ha declarat aquest dilluns que les autoritats andorranes van criminalitzar BPA i, a més, van provocar el pànic entre la població.

Joan Pau Miquel ho ha dit en una nova sessió del judici de la causa primera de BPA. Segons ha reiterat, l’entitat financera no tenia indicis, abans de la intervenció, de les presumptes activitats delictives dels clients relacionats amb la màfia xinesa. Entre aquests darrers, l’empresari Rafael Pallardó, que és considerat l’intermediari entre el grup criminal de Gao Ping i el banc.

Miquel declara des que va començar el judici, al mes de juny. De fet, segons ha assegurat un dels lletrats, podríem estar parlant d’almenys 170 hores declarant, probablement més.

Es tracta d’una situació insòlita en la història judicial mundial, ja que ni en els afers més complicats un sol processat acostuma a declarar tant de temps.

Fa uns dies, Enric Anglada, president del tribunal que jutja aquest afer, va afirmar públicament que era el judici més anòmal que havia vist en els seus 43 anys de carrera. Ho deia, entre altres coses, per aquesta llarguíssima declaració.

Hi ha una vintena d’acusats, exgestors bancaris de BPA, que estan processats com a responsables d’un delicte de blanqueig de capitals de la màfia xinesa de Gao Ping. La fiscalia demana penes d’entre 4 i 8 anys de presó per a ells. Però, a més, hi ha una vintena d’afers judicials que tenen a veure amb aquest banc intervingut el 2015.