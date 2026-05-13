El repartiment de les tasques familiars, a debat aquest dissabte a la Seu d’Urgell

Amb motiu del Dia de les Famílies, l’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i el Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitzen aquest dissabte, 16 de maig, una jornada oberta a tothom per a reflexionar sobre el repartiment de les tasques familiars. A les 12 del migdia, a la plaça Patalín de la Seu d’Urgell, els terapeutes Míriam Valero i Marc Perales compartiran idees i plantejaments sorgits de la seva experiència professional i des dels espais d’acompanyament a famílies.
En una taula rodona sota el títol “Qui porta la càrrega familiar quan ningú la veu?” es crearà un espai de conversa i reflexió entorn de la criança com a sistema relacional i sobre les dinàmiques que es generen en les famílies. La sessió abordarà qüestions com la càrrega mental i emocional associada a la criança, la corresponsabilitat real més enllà del discurs, els rols maternals i parentals (tant conscients com inconscients) i la tensió existent entre el model de criança desitjat i la realitat quotidiana.
Paral·lelament, els infants podran participar en un mural on deixar anar la seva imaginació i en un taller de xapes que els permetrà emportar-se un record de la jornada.
Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell volen promoure espais comunitaris de diàleg i sensibilització entorn els reptes actuals de les famílies i la criança compartida.