Jan de Visa 11è i Etna Pou 16a, els millors andorrans al segon eslàlom de la FESA Cup

Jan de Visa a la porta de sortida (FAE)

Aquest dimarts, 5 de març, la pista Avet de Grandvalira ha acollit la segona jornada de la FESA Cup d’esquí alpí, prova organitzada per la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) amb la col·laboració de Grandvalira. Jan de Visa ha estat 11è i Etna Pou 16a. Aquests han estat els millors resultats andorrans.

De Visa, 11è

Jan de Visa ha estat l’andorrà U16 més destacat amb l’11a posició en la cursa masculina. L’esquiador, que marcava el 9è crono a la primera mànega (ahir feia el tercer), a la segona però feia el 21è temps i acabava en l’11a posició que és un dels resultats més importants de l’esquí andorrà a la FESA Cup. De Visa finalitzava a 2.77 del guanyador, l’espanyol Luken Garitano, que s’ha imposat amb 1.24.58.

Per la seva part, Max Black ha estat 18è, i Àlex Comellas 23è, sent els dos de primer any en la categoria. No han pogut completar la cursa els andorrans Jordi Rogel, Hans Breitfuss i Marcel Pérez, out els tres a la primera mànega.





Pou, 16a

En categoria femenina, la millor andorrana ha estat Etna Pou, que ha finalitzat 16a amb 1.33.45, a 5.25 de la guanyadora, que ha estat l’alemanya Luisa Illig amb 1.28.20. Aquest dimarts, l’equip femení superava amb totes les seves representants la primera mànega, però a la segona quedaven fora Isabella Pérez, Ainhoa Piccino i Candela Mortés.





Dimecres i dijous, gegant

Després de dues jornades consecutives d’eslàlom ara toca canviar el xip i posar-se en mode gegant. Dimecres i demà passat dijous, dos gegants tant en homes com en dones. L’escenari serà també la pista Avet, amb arribada fins a peu de pista, com va ser a la passada Copa del Món femenina.





Jan de Visa, esquiador de l’EEBE: “La primera mànega ha estat molt sòlida, una molt bona mànega, la segona no he pogut treure tot el meu nivell, tot i que no és dolenta. Estem allà. Aquesta competició per a nosaltres és molt important ja que podem mesurar el nostre nivell ja que competeixen els millors del món i estic molt orgullós de competir a casa. Ahir la primera mànega va ser una súper bona primera mànega -va ser tercer-, de les millors que he fet. Llàstima que a la segona no la vaig saber esquiar com s’havia d’esquiar, però estic content -finalment va ser 13è”.

Isabella Pérez, esquiadora de l’EEBE: “Penso que això és una molt bona preparació per a les curses FIS perquè realment te n’adones del nivell que tens. Poder competir a una competició així a casa és molt important ja que has provat la pista i tot. Hem tingut molta sort amb la neu que ha caigut aquests últims dies, la pista ha aguantat prou gràcies a la gent que ens envolta, que l’han preparat bé. S’agraeix moltíssim poder córrer amb aquestes condicions. La pista no ha canviat gaire, avui sí que estava una mica més dur a la part alta però està bé. Per al gegant penso que ja que he provat aquesta pista, el mur final penso que la gent l’agafarà amb més por i nosaltres tenim la confiança d’estar a casa. Anirem a fons i a donar sempre el màxim per a intentar aconseguir un bon resultat”.